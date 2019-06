'Il nome che mi è stato dato' in scena al Piccolo Teatro Guascone

Dopo un percorso durato 8 mesi, si conclude anche questo diciottesimo laboratorio della Compagnia dei Guasconi. Come ogni anno ci sarà una dimostrazione di lavoro aperta al pubblico, uno spettacolo/performance a coronamento del lavoro di questi mesi ed in particolare degli ultimi 3, necessari alla preparazione del risultato finale.

Si tratta di una creazione collettiva a cura dei partecipanti al Lab, coadiuvati e diretti da Orazio Di Vito e Raffaella Cardelli, che hanno ereditato il gruppo da Maurizio Sborgia.

“Il nome che mi è stato dato” racconta di un manipolo di curiosi personaggi che si trovano a vivere, non si sa come, all’interno del Cine Teatro Splendor, vecchia sala di periferia abbandonata e malmessa. Attraverso il dialogo di un uomo ed una donna, che non appariranno mai in scena, scopriremo i segreti di questo vecchio teatro e il suo futuro.

In scena ci saranno Mattia Orsini, Paolo Miccoli, Claudio D’Amico, Sara Perinetti, Silvia Di Martino, Francesca Di Felice, Valerio Di Plinio e Emidio Falcone. Le scenografie sono a cura di Raffaella Cardelli che aiuta nella regia Orazio Di Vito.

Lo spettacolo sarà in scena dal 18 al 20 giugno alle ore 21,30. L’ingresso è riservato ai soci ed è gratuito. Per prenotare: compagniadeiguasconi@gmail.com, FB 'La Compagnia dei Guasconi' oppure Whatsapp 335-8790302.