"A ruota libera" al D’Annunzio con Haber, Papaleo, Rubini e Veronesi

Arriva all’appuntamento finale l’edizione 2019 del PeFest e lo fa alla grande con A ruota libera, uno spettacolo del ciclo Teatro al D’Annunzio.​ Sul palco un poker di stelle del piccolo e grande schermo. Attori, registi, musicisti, sceneggiatori della caratura di​ Alessandro Haber,​ Rocco Papaleo,​ Sergio Rubini e​ Giovanni Veronesi (quest’ultimo firma anche la regia). Musiche di:​ Musica da Ripostiglio.​

La data è fissata a sabato​ 17 agosto, alle ore 21:15, nell’anfiteatro D’Annunzio, ed è il frutto di una collaborazione tra l’Ente manifestazioni pescaresi e i Teatri riuniti d’Abruzzo, con Federico Fiorenza.​

Il pubblico potrà godersi una chiacchierata a ruota libera (da cui il titolo) su temi che vanno dal quotidiano​ al mondo dello spettacolo, il tutto infarcito da mille aneddoti, vissuti dai protagonisti in quel sottile confine tra realtà e finzione.​ Questo​ spettacolo-incontro​ sarà dunque un vortice di racconti, canzoni ed emozioni, tra risate e riflessioni.​

“Chiudiamo questa lunga edizione del PeFest - commenta il presidente dell’Emp Angelo Valori - nel segno del teatro estivo, che abbiamo rilanciato, come stagione, dopo oltre quindici anni di assenza. In totale abbiamo messo su una proposta di ben 39 spettacoli, divisi tra​ Funambolika, che ne ha contati 12, il Pescara Jazz, con 18 concerti, e​ 9 del teatro. Colgo​ l’occasione per ricordare come​ il festival Jazz abbia ottenuto anche il gradito apprezzamento della stampa nazionale e sia stato segnalato dal Giornale della Musica e da Jazzit tra i primissimi festival italiani. Ottimo anche il successo di pubblico e di critica raccolto dal festival dedicato al Nuovo Circo, con spettacoli originali e mozzafiato e grandi vedettes da tutto il mondo”.