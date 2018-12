"Gyneceo" in scena al Museo delle Genti d'Abruzzo

'Gyneceo' di Vincenzo Mambella in scena con Tiziana Di Tonno, Maria Pia Di Domenico e Valeria Ferri. Regia di Edoardo Oliva. Scenografia Francesco Vitelli.

Tre donne si rincontrano per tenere fede a una promessa fatta in passato: preparare insieme il sugo per il giorno di festa seguendo i dettami della tradizione. Tra le mura di una cucina, un “gineceo” appunto, quella ritualità diventa lo sfondo di ricordi, racconti, risate e pianto e disperazione e speranza e parole.

Parole che, finalmente, fuoriescono da altre stanze. Quelle dentro, dentro di loro, che avevano sempre tenuto chiuse a chiave. Quelle che non avevano mai avuto il coraggio di riaprire più, per paura di smarrirsi al loro interno, per la paura di non capire o, peggio, per la paura di capire.

Capire, forse, che il lume del ricordo rischiara tutto ciò che ormai è già rigido e gelido come il marmo di una statua. Immutabile. E allora nulla serve più a niente.

