"Go with the flow", danza artistica in scena allo Spazio Matta

L'idea è quella di celebrare e indagare l'elemento acqua, le sue caratteristiche chimico-fisiche, ma anche la sua valenza storico-sociale, con un continuo riferimento al concetto filosofico-religioso riassunto nell'espressione che da il nome al lavoro proposto.

Fonte di ispirazione saranno i precedenti esempi di utilizzo dell'elemento naturale dell'acqua in una dimensione di performance dal vivo, uno su tutti il Vollmond bauschiano, che sarà probabilmente oggetto di citazione, inserito in un contesto di altri riferimenti passati.

Una performance che incarna la perenne trasformazione degli elementi coinvolti (musica, movimento e immagini) grazie all'utilizzo delle videoproiezioni che contribuiranno a trasformare lo spazio scenico.

Info: 327/8668760 | info@artistiperilmatta.org. Appuntamento il 17 marzo.



Croma è un giovane collettivo nato nel 2018 e basato a Roma. Si avvale di personalità impegnate nell’ambito della performance contemporanea (danzatori, coreografi, light designer, musicisti, videomaker), al fine di sperimentare una commistione tra diversi linguaggi artistici. Attivo sul panorama italiano propone progetti in ambito performativo in contesti teatrali e urbani di diversa natura.



Ideazione e coreografia: Mariagiovanna Esposito, danzatrice e coreografa nata a Napoli nel 1992. Laureata cum laude al Triennio ad Indirizzo Coreografico dell’Accademia Nazionale di danza di Roma, con la direzione artistica di Adriana Borriello e successivamente al Biennio Specialistico per la formazione di insegnanti di danza contemporanea, sempre presso l’And. Continua la sua formazione come danzatrice e il suo lavoro di ricerca coreografica tra il 2017 e il 2018 in Spagna (Conservatorio Profesional de dansa de Malaga) e in Belgio (Brussels).