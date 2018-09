Il “Giulio Cesare” di William Zola in scena ai Colli e a San Donato

Ultime rappresentazioni nei quartieri periferici della città di Pescara, in una speciale veste itinerante, per lo spettacolo “Giulio Cesare” con la regia di William Zola. Un connubio, quello fra teatro e città, che allarga i confini del progetto giunto alla tredicesima edizione, La Torre del Bardo, in sinergia con Teatro Stabile d’Abruzzo e la Onlus della Laad.

Due gli appuntamenti, ad ingresso gratuito, che si terranno durante questo weekend. Si comincia sabato 29 settembre nell’ex Lavatoio Pubblico in Zona Colli Madonna alle 21. La piéce verrà poi replicata domenica 30 settembre all'Auditorium Britti, nella zona di San Donato, con inizio alle 17:30.

Per quanto riguarda la traduzione del testo, si tratta di un’opera definita copernicana perché pone al centro la persona di Cesare. E' stato fatto un grosso lavoro di riduzione perché tutte le opere di Shakespeare sono lunghissime e ricche di figure maschili mentre sono solo due le principali figure femminili presenti nel dramma: Porzia, figlia di Catone nonché moglie di Bruto, e Calturnia, quarta moglie di Cesare, figura di matrona romana dallo stampo classico.

Si è poi voluto inserire un’altra figura, quella di Lady Macbeth, che compare nell'apparizione del suo famoso discorso. A mettere in scena lo spettacolo sono interpreti dotati di un grande background: 12 attori, ottimi professionisti, tutti abruzzesi.