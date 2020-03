Lo show di Panariello slitta ancora: non più il 1° maggio, si terrà in autunno. “La Favola Mia”, questo il titolo del nuovo spettacolo dell'attore toscano, era inizialmente previsto il 16 marzo ma, a causa del coronavirus, era stato rinviato di un mese e mezzo.

Oggi è arrivata la comunicazione che, per il "perdurare dello stato di emergenza e alla luce delle ultime disposizioni governative", la tappa al teatro Massimo di Pescara verrà recuperata giovedì 29 ottobre alle ore 21.

I biglietti già acquistati in prevendita restano validi per la nuova data. È inoltre possibile rivenderli sul circuito TicketOne utilizzando la relativa piattaforma dedicata. I tagliandi per assistere alla nuova data pescarese sono in vendita sul circuito TicketOne (online e punti vendita) e sul circuito Ciaotickets (solo punti vendita). Informazioni: 0871/685020 - mpcompany.it.