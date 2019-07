Gabriele Cirilli apre lo Spoltore Ensemble 2019 con “Mi piace”

Lo Spoltore Ensemble 2019 partirà venerdì 16 agosto con lo show di Gabriele Cirilli che andrà in scena con “Mi piace”, uno spettacolo che celebra i 30 anni di carriera dell'attore abruzzese attraversando tutti i generi, dalla commedia degli equivoci al cabaret, attraverso monologhi, canzoni e balletti del teatro comico.

Scritto da Gabriele Cirilli, Maria De Luca, Giorgio Ganzerli, Alessio Tagliento e Gianluca Giugliarelli, per la regia di Claudio Insegno, 'Mi Piace' vede anche la presenza dell’attore Umberto Noto.

“Viviamo tutti per un Like, in italiano Mi piace – spiega Cirilli – la nostra vita è un continuo avere e dare un giudizio, sin dalla mattina quando ci alziamo e ci guardiamo allo specchio oppure quando scegliamo un vestito, gli amici da frequentare, quando ordiniamo al ristorante o quando scegliamo di andare in vacanza, i programmi tv da guardare, il film al cinema da vedere, il politico da votare, la musica da ascoltare o i libri da leggere, la dieta da fare, la squadra di calcio da tifare, le persone da seguire sui social. Insomma Mi piace è la parola chiave della nostra esistenza”. Uno spettacolo, questo, dove saranno toccati anche temi su cui riflettere: “Mi piace essere comico e commovente al tempo stesso, è l'espressione della mia maturità artistica, di un mattatore della risata che ha ormai conquistato il grande pubblico. Mi piace riuscire a creare con il pubblico un'interazione giusta per far sì che il mio messaggio venga recepito e apprezzato”.