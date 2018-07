Funambolika 2018, successo per il Gran Galà du Cirque ricordando Rob Torres

Funambolika 2018 prosegue alla grande e, in attesa della performance di Kai Leclerc prevista da oggi fino al 12 luglio nel tendone di Villa De Riseis, registra il consueto successo per il Gran Galà du Cirque, andato in scena ieri al Teatro d'Annunzio e come sempre sold out.

Una serata, però, velata di malinconia, visto che l'intero show è stato dedicato al clown Rob Torres, attesissimo ospite dell'evento, che qualche giorno fa è improvvisamente mancato. Il gravoso compito di sostituirlo è toccato allo statunitense Peter Shub, che al termine dello spettacolo ha voluto dedicare un lungo saluto al suo collega. Il pubblico ha applaudito convintamente, partecipando al dispiacere di Shub e di tutto il cast.

Funambolika, successo per il Gran Galà du Cirque: ecco chi si è esibito

La prima a salire sul palco è stata la bulgara Katlin Vassileva, presentando due attrazioni: un innovativo numero acrobatico in combinazione con l’arte dell’hula hoop e una poetica esibizione al tessuto “unico”, che è una nuova tecnica. E' poi toccato a Tim Kriegel, ginnasta aereo tedesco: giovanissimo fenomeno di 19 anni, è la rivelazione del momento nelle arti aeree.

Quincy Azzario ha proposto, per la prima volta in Italia, un interessante numero a metà tra contorsionismo ed equilibrismo. In una creazione di estrema raffinatezza, l'artista spagnola ha rivelato possibilità estreme del corpo umano e momenti di suspence.

Molto interessante anche l'esibizione della ceca Helena Polach, specializzata nella giocoleria con palloni da calcio: è l’unica donna al mondo che riesce a tenere in equilibrio in aria cinque palloni. Quella di Funambolika, apprezzatissima, è stata la sua prima apparizione in Italia.

Ma i momenti in assoluto più appassionanti sono stati quelli che hanno visto protagonisti Avital and Jochen al trapezio oscillante (davvero straordinari con i loro volteggi perfetti e i difficilissimi salti in oscillazione a sette metri nel vuoto) e il Duo Ballance. Per quanto riguarda questi ultimi, la loro performance è apparsa prodigiosa perchè impensabili esercizi di forza sono stati eseguiti con eleganza, senza pausa alcuna, in un crescendo sempre più impossibile. Ancora una volta il Gran Galà du Cirque ha fatto centro selezionando una rosa di primissimo livello.