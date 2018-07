'Funambolika' al via al Marina di Pescara con lo strepitoso Okidok Duo 

L’inaugurazione della 12esima edizione di Funambolika - Festival Internazionale del Nuovo Circo - sarà affidata allo strepitoso duo belga Okidok e al coinvolgente spettacolo di clownerie acrobatica e physical-comedy intitolato Slips Inside.

Appuntamento al porto turistico Marina di Pescara, in quel di Estatica: lunedì 2 luglio alle 21:30. Posto unico. I Biglietti sono disponibili all’info-point di piazza Salotto o piazza Muzii, nella biglietteria dell’EMP (lungomare Colombo), nei circuiti convenzionati con CiaoTickets e TicketOne, online oppure al botteghino di Estatica la sera dello spettacolo.

Sul placo dell’arena si esibiranno dunque Xavier Bouvier e Beno î t Devos, trionfatori al Festival du Cirque di Parigi, pionieri del linguaggio comico unito all’acrobazia. Il Corriere della Sera li ha definiti “un capolavoro” e sono senza dubbio tra i più applauditi esponenti della nuova clownerie. Il loro punto forte è divertire senza parlare, senza davvero pronunciare una parola. Moderni, raffinati e coinvolgenti, gli Okidok mischiano le tecniche più varie del circo per dare vita a numeri esilaranti. E in scena non indosseranno che un paio di slip e un asciugamano...

Ballerini, giocolieri, mimi, prestigiatori, equilibristi, rumoristi, strumentisti, cascatori: questo e molto altro ancora sono Xavier e Benoît , autori di show intelligenti e spassosi. Dal loro magico cilindro virtuale, perché in effetti saranno quasi nudi, uscirà uno spettacolo coinvolgente, adatto a grandi e piccini e soprattutto strappa-risate.

In poco più di un’ora e 15 minuti, Slips Inside restituirà “un jeu qui pousse à l’improvisation, au développement des singularités au sein du duo, en dialogue constant avec le public”, come i protagonisti stessi hanno dichiarato. Ovvero “un gioco che spinge all’improvvisazione, allo sviluppo delle singolarità tipiche del duo, in dialogo costante con il pubblico”. Anche France 2, nella pagina culturale, ha scritto: “La perfetta conoscenza l’uno dell’altro, permette loro di avere una grande finezza nelle azioni, delle posture sconosciute, dei numeri inenarrabili, dove l’imprevisto è la materia essenziale”.

Questi due personaggi - in scena ribattezzati Billy et Piotre - sono figli della strada, dove sono venuti alla luce, dapprima con Slips Experience. È nella strada che si sono formati, scoprendo l’arte di imbastire lo spettacolo insieme alle sorprese del lavoro en plein air. Negli anni sono poi arrivati ai cabaret al circo, fino al tetro. Oggi Slips Inside si adatta ad ogni palcoscenico, anche quello all’aperto dell’arena del nostro porto turistico.