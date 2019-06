Funambolika: è caccia al biglietto per 'Born to be circus'

È subito boom per Funambolika. Il Festival internazionale del nuovo circo, partito lo scorso 22 giugno, continua ad incantare grandi e piccini e a radunare folle di spettatori, in coda ogni sera sotto il tendone montato all’ex Cofa.

Lo show di inaugurazione, in replica fino al 1° luglio, si intitola Born to be circus ed è un omaggio al circo puro e alla sua fantasia. Pochi i posti ancora disponibili, è partita una vera e propria caccia al biglietto per questo spettacolo.

La compagnia, Circo Zoé, riunisce artisti italiani e francesi, tutti preparatissimi e in grado di stupire: numeri al palo cinese, cerchio, equilibrismi sulla fune, attrazioni mozzafiato e musica dal vivo.

Di ritorno dal Brasile, precisamente da San Paolo, il collettivo di acrobati e musicisti resterà in città fino a venerdì, data dell’ultima replica di Born to be circus. I biglietti, gli ultimi, si possono prenotare/acquistare su CiaoTickets, nelle tabaccherie convenzionate, nelle biglietterie del teatro D’Annunzio o al botteghino, aperto sotto la ruota panoramica.

Ideato e diretto da Raffaele De Ritis e prodotto dall’Ente manifestazioni pescaresi, Funambolika si sposterà al D’Annunzio il 2 luglio con My Land, in esclusiva italiana, e il 5 luglio con il consueto e attesissimo Gran Galà du Cirque.

Inizio spettacolo alle ore 21.15, lungomare Colombo, area ex Cofa (sotto la ruota panoramica). Maggiori info su www.funambolika.com.