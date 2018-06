Conto alla rovescia per Funambolika 2018: il programma completo

Come di consueto, anche quest’anno l’estate pescarese farà rima con acrobazia. Sta per tornare in città, infatti, Funambolika, il Festival internazionale del nuovo circo, l’unico in grado di conciliare la grandiosità del circo classico con le creazioni contemporanee. Fondato da Raffaele De Ritis e prodotto dall’Ente manifestazioni pescaresi, Funambolika promuove la sua 12esima edizione in concomitanza con i 250 anni del Circo, una forma di linguaggio nata a Londra quasi tre secoli fa e oggi più viva che mai, senza dubbio la più frequentata in tutto il pianeta, in grado di parlare a grandi e piccini.

Dal 2 al 12 luglio il capoluogo adriatico ospiterà stelle del circo mondiale, nuovi talenti, clown, illusionisti, fantasisti. 30 i Paesi coinvolti finora, per un totale di oltre 200 artisti. Tre i palcoscenici: il teatro monumento D’Annunzio, incastonato tra mare e pineta; il porto turistico e un originale tendone a Villa De Riseis.

L’appuntamento principale si conferma il Gran Galà du Cirque (11a edizione). Il 4 luglio alle 21.15 sul lungomare Colombo. Un appuntamento unico al mondo, con nuovissimi numeri ai limiti del corpo umano e alcune performance che in Italia si vedranno in Tv solo a Natale. La scaletta della serata - messa su in tandem con il prof. Alessandro Serena - alterna numeri a terra e in aria, uniti da comicità, acrobazie, suspence, raffinate coreografie.