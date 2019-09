“Fratelli... ma non troppo”, i Sansoni per la prima volta a Pescara

Dopo il successo del tour siciliano del 2018, con più di 20 repliche e oltre 6000 spettatori, i Sansoni tornano con lo spettacolo “Fratelli… ma non troppo”, scritto con l’autore Salvo Rinaudo e diretto da Ernesto Maria Ponte.

Per la prima volta a Pescara, organizzato da Alhena Entertainement e Ventidieci, il primo ed esilarante spettacolo de I Sansoni verrà proposto al pubblico sul palcoscenico del Teatro Massimo sabato 16 novembre.

“Fratelli… ma non troppo” racconta in modo ironico ed emozionante il rapporto quotidiano tra due fratelli: Fabrizio e Federico. Fabrizio (il fratello maggiore) è quello più preciso, pignolo e pungente, mentre Federico (il minore) è quello più “sulle nuvole”, superficiale e spirito libero; Federico è il figlio preferito, Fabrizio il capro espiatorio... cliché che sono pronti ad intrecciarsi nella ruota dei contesti della vita reale. Federico, nascendo, ha deciso di scombinare il mondo di Fabrizio, che da due anni faceva la vita del figlio unico, coccolato e pieno d’attenzioni.

Condividono tutto, ma le due personalità sono diametralmente opposte. Sarà scontro fra fratelli e intreccio di famiglia; a casa, a scuola, a lavoro! Hanno un solo nemico in comune: i genitori. E quando il destino si metterà di mezzo e l'odio diventerà amore, potrebbe essere troppo tardi. Una vita condivisa per fortuna o purtroppo: questa è la storia di due fratelli... ma non troppo.

Info: live@alhena.it, info@alhena.it, www.alhena.it. Infoline 366/2783418 – 085/9433361.

Biglietti a breve in vendita su TicketOne e Ciaotickets.