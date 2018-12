Francesca Reggiani apre "Comicamente" con il suo nuovo spettacolo

Dopo il rinvio dello spettacolo di Gabriele Cirilli, è finalmente pronta per partire la rassegna "Comicamente" all’Auditorium Flaiano.

Giovedì 20 dicembre andrà in scena "Quello che le donne (non) dicono", con Francesca Reggiani. Come si legge nelle note di presentazione, sarà "un vademecum del nuovo stile di vita discount: dopo una sana e sobria colazione con le Briciole del Mulino Grigio, recuperate direttamente dallo sgrullo della tovaglia, si fa il bucato con Grigetto, che non toglie le macchie ma le confonde".

Uno spettacolo a base di battute fulminee, con ritratti feroci e veritieri, riflessioni acute e scomode, e soprattutto uno sguardo ironico e divertente sulla nostra attualità.