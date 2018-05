"Forza, il meglio è passato": Giorgio Pasotti in scena all'Auditorium Sirena

L'attore Giorgio Pasotti in scena con "Forza, il meglio è passato" con drammaturgia, musiche e regia del maestro Davide Cavuti, venerdì 11 maggio a Francavilla al Mare. Lo spettacolo è prodotto dal "Teatro Stabile d'Abruzzo" in collaborazione con Stefano Francioni Produzioni.

Dopo il grande successo di pubblico e di critica per gli appuntamenti della "sezione musica" e della "sezione prosa" con artisti del calibro di Javier Girotto, Fabio Concato, Paolo Di Sabatino, Gegè Telesforo e Dario Deidda e per la prosa con il sold-out con "Itaca" con protagonista Lino Guanciale, un altro appuntamento d'eccezione si terrà nell'Auditorium Sirena in omaggio ad autori quali Shakespeare, Pirandello e non solo.

Il cinema sarà uno dei temi della serata come anche il grande teatro con riferimenti a testi di grande impatto emotivo.