“Flashdance il Musical” in scena a Pescara: ecco dove e quando, i prezzi dei biglietti

“Flashdance il Musical” sarà al Teatro Massimo di Pescara il 19 e 20 marzo. Biglietti in vendita nei circuiti TicketOne e Ciaotickets.

Le date sono organizzate da Alhena Entertainment e Ventidieci.

Lo spettacolo è tratto dalla memorabile pellicola del 1983 “Flashdance”, diretta da Adrian Lyne con la sceneggiatura di Tom Hedley e Joe Eszterhaz e la protagonista Jennifer Beals nel ruolo di Alex. Il film è stato il più visto in Italia in quello stesso anno, con 20 milioni di copie vendute, una colonna sonora da Oscar e un incasso al box office di 100 milioni di dollari.

A interpretare Alex a teatro sarà Valeria Belleudi, allieva della scuola di “Amici” di Maria De Filippi nel 2004, già attrice di first class musical come “Sister Act”.

La regia è affidata a Chiara Noschese - affermata attrice di teatro, casting director e regista di family show quali “Il Piccolo Principe” e “Le Avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie” - che con “Flashdance il Musical” firma la sua prima regia di un importante titolo internazionale. Chiara Noschese descrive così lo spettacolo:

«Flashdance è, per me, una grande sfida: un copione inedito, con canzoni nuove e nuovi personaggi; oltre alla regia ne ho curato i costumi e l’adattamento, le liriche e il testo. Flashdance è sicuramente uno spettacolo pieno di numeri danzati e cantati, immagini, proiezioni, musica meravigliosa e con luci sorprendenti ma, fondamentalmente sarà tutto accessorio ad una grande e bella storia, perché Flashdance è la storia di un sogno, quello che può cambiare la vita ma che fa anche paura; la paura di non essere all'altezza, di sentirsi soli nel cammino per conquistare quello che sentiamo di meritare».

Ad affiancarla sarà un team creativo completamente italiano e di talento.

Non mancheranno le hit più famose in lingua inglese (What a feeling, Maniac, Gloria, Man Hunt, I love Rock’n Roll) in un musical con una cifra stilistica completamente rinnovata, in cui l’attualizzazione dell’estetica anni ‘80 arricchirà la scrittura originale del film per una versione fedele e indimenticabile.

Coreografie, musica e canzoni di Robert Cary e Robbie Roth, proiezioni e luci faranno da cornice ad una grande storia d’amore, di amicizia e di riscatto personale, la storia di un sogno e del coraggio di poterlo realizzare. Uno spettacolo ricco di grandi temi universali senza tempo, portati in scena da un cast di straordinari performer.

Questi i prezzi per le due date di Pescara:

Poltronissima 51,75 € c.d.p.

Poltrona 46 € c.d.p.

Palchi 38 € c.d.p.

Galleria 34,50 € c.d.p.

Previste promozioni speciali riservate a gruppi e scuole di danza.

Info: 085.9433361; 340.7164897.

Infoline “Flashdance Il Musical”, Teatro Massimo Pescara 19 e 20 marzo:

085.9433361; 366.2783418