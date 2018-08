"Facciamo teatro in tre atti" in scena a Torre de' Passeri

Domenica 12 agosto, a Torre de' Passeri, sarà la volta del teatro dialettale. In scena gli attori delle compagnie teatrali La Carovana di Torre de' Passeri e La Pirite di Piano d'Orta in " Facciamo teatro in tre atti " che interpreteranno le pièce: "Lu becchine", "Stiamo insieme pericolosamente" e "La signora dei fiori". Direzione artistica e regia: Fiorenzo Pibiri.

Anche questo spettacolo, ad ingresso libero, è realizzato per Torrestate 2018, il calendario degli eventi estivi promosso dal Comune con la partecipazione del vivace mondo delle associazioni del paese.