Fabio Di Cocco al Cantiere Teatrale con “Frappiglia”

Venerdì 15, per la prima volta a Pescara, andrà in scena lo spettacolo “Frappiglia”, frutto di un progetto di ricerca per la codificazione di una maschera regionale, portato avanti dall’attore di Guardiagrele Fabio Di Cocco (foto), che sarà sul palco. Frappiglia è una maschera che arriva dal mondo rurale.

Si tratta di un contadino abruzzese il cui elemento caratterizzante è un bastone scaccia guai regalatogli da Sant’Antonio abate. Il suo nome, a livello simbolico, è la rappresentazione del suo grande cuore, caratteristica tipica della gente abruzzese, e deriva dall’unione di due termini dialettali «frà», da frate e, quindi, fratello e «piglia», pigliare, prendere. Infatti “piglia” è la tipica espressione usata dal padrone di casa per offrire agli ospiti “lu cumblimènde”, qualcosa da bere e mangiare (in genere vino e pizza dolce).

Lo spettacolo sarà introdotto da una performance degli allievi del corso di Commedia dell’arte del Cantiere Teatrale. Sul palco ci saranno: