Giornata della memoria, Ezio Budini in 'Un altro mondo'

Ezio Budini porterà in scena per la Giornata della memoria, al Piccolo Teatro Guascone, 'Un altro mondo', reading con la fisarmonica di Francesco Di Tizio e i movimenti di Alice Carletti. Necessaria la prenotazione all'indirizzo e-mail compagniadeiguasconi@gmail.com.

"È la prima volta che mi cimento con questo tema - spiega l'attore - Ho raccolto testimonianze che mi hanno colpito per allestire uno spettacolo che, trasmettendo l'orrore, l'angoscia, spingesse alla riflessione. Il suono struggente della fisarmonica mi è sembrato l'ideale accompagnamento, la danza di una bambina di 10 anni dà un alone poetico. Alice conosce la storia e danza per rappresentare i sogni dei bambini ai quali sono stati distrutti i sogni".