"Etty Hillesum, elogio dell’Amore" in scena a Città Sant’Angelo per la Giornata della Memoria

Le piéce, con Laura Tiberi, Mario Tracassi e Santo Cicco, andrà in scena dal 21 al 23 gennaio per la Giornata internazionale in memoria delle vittime della Shoah. Si racconta la storia di Etty Hillesum, giovane ebrea olandese che voleva fare la scrittrice.

Ecco che cosa spiega il regista Mario Fracassi:

"Vogliamo proporre uno spettacolo che non sia solo rievocazione ma per capire che cosa può dirci oggi un’esistenza come quella di Etty Hillesum, la sua disarmante presenza agli eventi del proprio tempo, la sua ricerca interiore, il suo desiderio di scrittura, i suoi interrogativi sulla differenza tra donne e uomini. Questa rappresentazione vuole essere un’ode al suo altruismo radicale, alla sua incontenibile ironia, al suo impetuoso spirito".

E ancora: