Direttamente da 'Made in Sud' a Silvi arrivano Enzo e Sal

Grande evento domenica 16 dicembre. Il Centro Universo di Silvi, in collaborazione con The Mac Live Management, comunica l’arrivo di Enzo e Sal, i due comici della nota trasmissione 'Made in Sud', per trascorrere insieme un pomeriggio divertente e ricco di risate. Appuntamento dalle ore 18.

Enzo e Sal: la biografia

Enzo e Sal rispettivamente Vincenzo Busto e Salvatore Strazzullo si sono conosciuti nel 2002 alla scuola di recitazione, da li Enzo coltiva la sua passione per il cabaret mentre Sal approfondisce quella per la sceneggiatura.

Nel 2008 entrano nella scuderia di "Made in Sud", vincono diverse edizioni comiche, inoltre, sempre nel 2008 vincono anche la 13° edizione del "Premio Massimo Troisi".

Negli anni 2009-10 i due entrano a far parte del cast di "Colorado Cafè" con il personaggio "dell'incazzatore".