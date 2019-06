Enrico Brignano torna a Pescara con il nuovo show “Un’ora sola vi vorrei”. L'attore romano ha annunciato oggi a sorpresa un nuovo tour teatrale in programma per questa estate. Poche tappe mirate in agosto, tra le quali rientra anche la nostra città: appuntamento il 26 al teatro d'Annunzio. Organizza la Alhena Entertainment. Infoline: 085/9433361 - 366/2783418.

I biglietti saranno disponibili dalle ore 11 di lunedì 17 giugno su TicketOne.it e dalle ore 11 di giovedì 20 giugno dai rivenditori autorizzati TicketOne.

Ecco cosa ha dichiarato Brignano nell’annunciare questo nuovo show, che segue il successo di “Innamorato perso”:

«Vi potevo lasciare soli quest’estate? E no, eh, almeno un’ora sola vi vorrei con me! Ci vediamo ad agosto».

A spasso nel suo passato, tra ricordi e nuove proposte che rappresentano un ponte gettato sul futuro, Enrico passeggia sulla linea tratteggiata del nostro presente, saltella tra i minuti, prova a racchiudere il fiume di parole che ha in serbo per il suo pubblico e a concentrarle il più possibile, in un’ora e mezza di spettacolo.

Sì, un’ora e mezza. Ma il titolo dice “un’ora sola”. Sì, ma la mezz’ora accademica non ce la mettiamo? E poi c’è il condizionale “vi vorrei”, che indica un desiderio non una realtà. O magari Brignano riuscirà magicamente, insieme al suo pubblico, a fermare anche il tempo?