Èmotif presenta "Tic all'improvviso", incastro di situazioni con il pubblico co-protagonista

Venerdì 4 maggio alle 21, da Emotif, il gruppo di improvisATTORI di TIC Teatro In Corso coordinati da Mara Di Bartolomeo presentano uno spettacolo in cui ogni storia scatta all’improvviso, un magico incastro di situazioni a partire dagli spunti del pubblico, co-protagonista e regista delle storie.

Un gruppo di attori senza copione, un pubblico irriverente chiamato in ogni momento a metterli in difficoltà, luoghi e personaggi che nascono all’improvviso e scompaiono in pochi minuti, facendo sì che ogni spettacolo sia unico e irripetibile. Posti limitati. Prenotare tramite la pagina di emotif o attraverso il numero: 391.1470404 o 085.9117136.

MENU' LA PRIMAVERA

Antipasto

Muffin di zucchine e pomodori secchi con crema alla barbabietola

Primo

Lasagne con pasta fatta a mano, ricotta fresca, crema di fave e pecorino

Secondo

Cannelloni di frittatina sottile con fagiolini e formaggio al limone

Dolce

Tiramisù alle fragole e cioccolato bianco