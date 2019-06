"L'eccezione e la regola" in scena al Florian Espace

Sabato 15 e domenica 16 giugno l’Atelier Espace presenta, a conclusione del laboratorio annuale condotto da Umberto Marchesani, un saggio-spettacolo liberamente tratto da uno dei capolavori di Bertolt Brecht e che lui stesso definiva un dramma didattico, con l’obiettivo di parlare al pubblico facendo riflettere come in una favola zen su un rapporto diretto tra attore e spettatore.

In scena:

Marcella Brunetti

Maria Grazia Di Giulio

Rita Martella

Cinzia Orsini

Dennis Palumbi

Maresa Guerra

Regia e adattamento: Umberto Marchesani. Musiche originali: Roberto Torto. Luci: Edoardo Piccoli.

La storia narra di un mercante che attraversa il deserto di Jahi con un portatore carico di bagagli. Ha fretta, insulta e bastona il portatore perché non indugi. Durante una sosta il portatore gli si avvicina per offrirgli dell'acqua. Il mercante crede che la borraccia sia una pietra e che il portatore voglia colpirlo.

Estrae la pistola e lo uccide. In tribunale si giustifica dicendo che non c'era ragione perché il portatore gli offrisse da bere dopo essere stato maltrattato, non gli era amico. Il giudice dà ragione al mercante, dicendo “avreste ucciso un uomo che nella fattispecie era innocuo, ma del quale non potevate sapere che fosse innocuo”. L'accusato quindi ha agito secondo il giudice in stato di legittima difesa, e poco importa che fosse realmente minacciato o che solo supponesse di esserlo: date le circostanze doveva necessariamente sentirsi in pericolo.

La messa in scena curata da Umberto Marchesani si avvale delle musiche originali di Roberto Torto con cui gli interpreti - Marcella Brunetti, Maria Grazia Di Giulio, Rita Martella, Cinzia Orsini, Dennis Palumbi e Maresa Guerra - si cimenteranno anche nel canto come si conviene nella tradizione dei song brechtiani. Luci di Edoardo De Piccoli.

Info: Tel. 085/4224087 - mobile 393/9350933.