"Dio arriverà all'alba", in scena a Pescara lo spettacolo teatrale che omaggia Alda Merini

La piéce teatrale 'Dio arriverà all'alba' dedicata ad Alda Merini, scritta e diretta da Antonio Sebastian Nobili, sarà all'Auditorium Giovanni Paolo II (teatro Madonna del Rosario) di Pescara sabato 14 dicembre alle ore 21. Per informazioni: 329/3550022.



Lo spettacolo, a cura del TeatroSenzaTempo, è in tournée nazionale per il secondo anno consecutivo e ha raccolto ampi consensi da pubblico, critica e numerose istituzioni nazionali, comunali e regionali. In scena non solo la poesia, ma sopratutto il quotidiano della "poetessa dei Navigli".

Parte dei proventi degli incassi verranno devoluti al Progetto Itaca.

Il cast:

Antonella Petrone nel ruolo di Alda Merini

Valerio Villa - Paolo

Alessio Chiodini - Arnoldo

Alberto Albertino - Dottor Gandini

Virginia Menendez - Anna

Sharon Orlandini - La Bambina

Aiuto-regia: Margherita Caravello

Musiche di Paolo Marzo

Scenografie di Fabio Pesaro per Skenograph Italia