Debora Caprioglio e Franco Oppini per la prima nazionale dell’Anfitrione di Plauto

Prende il via giovedì 25 luglio la ricca stagione di prosa promossa dall’Ente manifestazioni pescaresi, terza e nuova sezione del PeFest, il festival che racchiude in un unico cartellone anche lo storico Pescara Jazz e l’acrobatico Funambolika.

Fari accesi, dunque, per una coproduzione Emp. Uno spettacolo promosso in collaborazione con TeatroPer di Fausto Costantini e SiciliaTeatro di Sebastiano Lo Monaco.

Protagonisti saranno Debora Caprioglio (foto) e Franco Oppini con Tonino Tosto, Barbara Bovoli e la partecipazione straordinaria di Enzo Casertano. Regia di Livio Galassi.

Lo spettacolo restituisce il gioco degli equivoci, della perdita d'identità, dei doppi, degli dei che si fanno umani: Giove assumerà le sembianze di Anfitrione e Mercurio quelle del servo Sosia (emblematico il nome). Al centro una donna, Alcmena (Barbara Bovoli), sempre accompagnata dalla sua serva Bromia (Debora Caprioglio). Nel corso della rappresentazione, “la trama si complica, si contorce, si arrovella - dichiara il regista Galassi - Fino al più esilarante, inestricabile, parossismo che solo il deus ex machina riuscirà felicemente a dipanare”.

Renderà tutto più suggestivo, la proiezione, su fondo bianco, di alcune ombre a cura di Silvi Ombre. Essenziale anche la scenografia, ma toccante. Musiche di Luciano Francisci. I costumi sono invece di Annalisa Di Piero. L’aiuto regia e l’organizzazione sono di Ludovica Costantini.

Previsto un abbonamento (per i 9 spettacoli in programma, fino al 17 agosto) a 140 euro (primo settore) o 75 euro (secondo settore). Biglietti in vendita online su CiaoTickets e nelle tabaccherie convenzionate o nelle biglietterie del teatro. Orari: 10-13 e 17-19.30. La sera stessa dello spettacolo anche al botteghino a partire dalle 20.30. Per info 393/9055578.