“Troppe pippe mentali”, Dario Cassini in scena al teatro del mare di Montesilvano

L’Italia post elettorale, il mestiere di padre e l'eterna sfida tra uomo e donna. E poi ancora pezzi degli ultimi 30 anni che sono diventati dei veri cavalli di battaglia. Ci sarà tutto questo nello spettacolo “Troppe pippe mentali”, che Dario Cassini porterà a Montesilvano, martedì 14 agosto, nell’ambito della rassegna di cabaret “Risate sotto le stelle”.

Sdrammatizzare è la parola d’ordine di Dario Cassini e in questo spettacolo, scritto con Massimiliano Papaleo, in due atti, di cose su cui ridere in modo leggero, ma non superficiale ne ha concentrate molte. Nello spettacolo verrà fuori un’Italia che soffre di fobie che superano di gran lunga la fantasia, come ad esempio quella dell’anatidaephobia, l'irrazionale e incontrollabile paura che un'oca in qualche punto imprecisato ci stia guardando.

Lo spettacolo prende il via alle 21:30.