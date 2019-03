“Dante e Andrea”, spettacolo di beneficenza al Flaiano per aiutare i bambini dell'Iraq

Sabato 6 aprile all’Auditorium Flaiano si esibirà la Compagnia Controspot con lo spettacolo teatrale “Dante e Andrea”, liberamente tratto dall’opera di Neil Simon.

Preparatevi a tante risate, fraintendimenti e comicità per portare il sorriso anche ai bambini dell’Iraq aiutandoli a costruire scuole, strutture e facendo controlli sui censimenti. Tre giovani attori si metteranno in gioco sul palco dell’Auditorium Flaiano a Pescara per farvi divertire contribuendo ad aiutare l’associazione Salam grazie al ricavato dello spettacolo.

Giuseppe Di Simone, Andrea Di Luigi e Jenny Nespoli sono i componenti della Compagnia Teatrale Controspot che non solo rappresenteranno sul palco “Dante e Andrea”, ma hanno anche curato personalmente la traduzione e il riadattamento dell’opera di Neil Simon, sforzo non indifferente e ben riuscito considerando il successo che il gruppo ha già riscosso con il tutto esaurito in precedenti rappresentazioni come quella presso il Teatro Comunale di Atri.

“Dante e Andrea” è una commedia fresca e accattivante, adatta a tutte le età e portata in scena da bravi attori con solidi studi teatrali alle spalle. Una ventata di freschezza e novità nel panorama teatrale abruzzese. L’appuntamento è organizzato dall’associazione Salam - Ong di cooperazione con i Popoli del Bacino del Mediterraneo - con la collaborazione dell’Ente Manifestazioni Pescaresi e dell’Assessore alla Cultura Giovanni Di Iacovo.