"Dalle sbarre alle stelle", Insinna a teatro con i detenuti del carcere di San Donato

Il noto attore Flavio Insinna sarà tra i protagonisti, sabato 1° dicembre, di "Dalle sbarre alle stelle", piéce che racconta la storia vera di Attilio Frasca e che verrà messa in scena nella sala teatrale della casa circondariale di San Donato.

Ingresso su invito. La regia è di Ariele Vincenti. Musiche di Emilio Stella.

Frasca fu condannato in primo grado a 30 anni di reclusione per omicidio. Insinna, come voce narrante, reciterà nei panni di Massimo, amico di Attilio. Insieme a lui ci saranno sul palco 10 detenuti del carcere di Pescara.