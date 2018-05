"D'amore non si muore", commedia teatrale in scena allo Spazio Matta

Organizzato dall'associazione "La Formica Viola" che si occupa prevalentemente della cultura dell'accoglienza e del rispetto, torna in scena lo spettacolo "D'amore non si muore" con protagonista l'attrice pescarese Cristina Baldassarre, presidente del Centro Teatro Studi, nella triplice veste di autrice, regista e interprete principale. Della compagnia teatrale fanno parte anche Daniela Pietrunti e Simona Masciulli. La pièce si ispira al testo letterario della scrittrice spagnola Lucia Extebarria e tratta il tema dei rapporti interpersonali e dei futili condizionamenti estetici, morali e sociali.

Argomenti che saranno affrontati anche nel corso di un dibattito introduttivo presieduto dal dott. Davide Silvestri e dalla dott.ssa Valentina De Simona, esperti in psicologia, e dalla dott.ssa Meri Trivelli, psicoterapeuta della Cooperativa sociale "La Colmena". Tra gli ospiti anche Cristina Portolano, autrice della novella "Non so chi sei" incentrata sull'uso smoderato dei social. Tornando alla commedia teatrale, l'appuntamento è per domenica 27 maggio allo Spazio Matta. Apertura sipario alle ore 19,30. Musiche di Osvaldo Bianchi e scenografie a cura dell'associazione Miricreo.