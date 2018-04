"Croce e fisarmonica" allo Spazio Matta per la rassegna "Matta in scena"

Per la rassegna "Matta in scena" verrà rappresentato "Croce e fisarmonica. Se passi da casa mia: fermati". Racconto teatrale di Carlo Bruni ed Enrico Messina dedicato a Don Tonino Bello, con Enrico Messina e Mirko Lodedo; regia di Carlo Bruni; musiche originali di Mirko Lodedo.

Antonio Bello è stato vescovo e presidente nazionale di Pax Cristi. Nella sua casa natale, fra molti ricordi, regali, testimonianze d’affetto, c’è il disegno di una bambina che lo ritrae, in piedi, su di una fragile e variopinta barchetta a vela, braccia larghe e mani che tengono rispettivamente una croce ed una fisarmonica.

Prediligendo il potere dei segni ai segni del potere, don Tonino Bello ha esercitato il suo mandato coniugando uno straordinario rigore evangelico, con un anticonformismo capace di spiazzare i più arditi rivoluzionari; associando a una fede profonda, una laicità che a molti, ancora oggi, sembrerebbe paradossale per un prete: tenendo insieme croce e fisarmonica.

Enrico Messina è attore, regista e autore. È uno degli attori più importanti in Italia del teatro di narrazione. Nel 1998 fonda la compagnia Armamaxa, che si caratterizza in un teatro necessario e umano fatto di passione, tra oralità, movimento, ricerca sociologica, in una cultura artistica fortemente legata al presente.

Ricordiamo inoltre che alle ore 18 ci sarà un incontro con gli spettatori a cura di Casa dello Spettatore di Roma. I percorsi di formazione sono un’opportunità che si vuole offrire gratuitamente al pubblico per avvicinarlo al mondo del teatro e conoscerlo da una prospettiva diversa. L’incontro di preparazione alla visione valorizza il senso del gruppo di spettatori che si accinge a fare insieme l’esperienza di visione.

Con la guida di un mediatore lo spettatore conquista uno spazio di libera espressione, rendendo la propria esperienza di fruizione realmente attiva e consapevole. Ingresso spettacoli: Info e prenotazioni: cell. 327 8668760 - info@artistiperilmatta.org