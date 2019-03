"Colpo di Scena" di Carlo Buccirosso chiude la stagione teatrale della Stm "Luigi Barbara"

La stagione teatrale della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” di Pescara si conclude con 'Colpo di Scena', commedia scritta e diretta da Carlo Buccirosso e recitata insieme alla sua affiatata compagnia di dieci attori.

Gli spettacoli si terranno al Teatro Circus: la rappresentazione di martedì 26 marzo avrà inizio alle 21 mentre mercoledì 27 marzo è in programma la replica pomeridiana alle ore 17.

Il biglietto di ingresso costa 30 € per le Poltronissime e 25 € per le Poltrone (per i soci della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” i biglietti costano, rispettivamente, 27 € e 22 €).