“Chi sc’iccijse la guerre” in scena all'Auditorium Madonna del Rosario

Da 14 anni il Vides Pescara Onlus opera a Pescara Nord, proponendo laboratori e progetti a ragazzi e giovani della zona ed occupandosi anche di adozioni a distanza e micro-progetti in collaborazione con il Vides Nazionale. All'interno dell'associazione esiste da sempre il laboratorio teatrale La Carriole nato dall’iniziativa dei soci per supportare le proprie iniziatrive e per trasmettere la memoria della nostra cultura popolare.

Sabato 26 maggio andrà in scena la commedia in due atti, con prologo ed epilogo, “Chi sc’iccijse la guerre” con la regia di Oliviero Zimuel. La scena si svolge nel periododella seconda guerra mondiale e narra le vicende di due fidanzati e delle loro famiglie, vicende messe alla prova appunto dalla guerra.