"Cenerentola" in scena al Florian Espace di Pescara

Un nuovo appuntamento con la danza per “Corpo di scena” è quello di sabato 17 e domenica 18 marzo al Florian Espace con il Gruppo e-Motion: è di scena "Cenerentola", regia e coreografia di Francesca La Cava, sulle musiche di Sergej Prokofiev, con Stefania Bucci, Andrea Di Matteo, Simonetta D’Intino, Miriana Esposito, Sara Pischedda.

La cultura popolare è diventata uno spazio chiave di scontro tra identificazione e significato, in cui i prodotti culturali non sono semplicemente riciclati bensì reinventati e riconsumati in un sistema sempre più globalizzato, in cui “l’immagine” è di capitale importanza (Bourdieu, P. & Nice, R. 1987). Cenerentola è una ragazza umile addetta alla casa e al focolare? No.

La nostra è una ragazza moderna, intraprendente e viziata o meglio viziosa, consumata dal “consumismo” e dall’apparenza. Il regista della nostra storia è la madre. Essa diviene l’autentica plot-maker della nostra favola, colei che decide e tiene il filo della storia indirizzando la figlia verso l’obiettivo prefissato. La nostra favola usa metafore, cambia i giochi, inverte i personaggi ma mantiene la morale e gli insegnamenti del racconto originale: amore, uguaglianza, grazia, spirito, coraggio, modestia, nobiltà di sangue, buon senso e… fortuna?