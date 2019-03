Sabato 30 marzo alle ore 21:30 Babilonia e Associazione Culturale Scie Comiche presentano "Solo - uno spettacolo fra amici" con Carmine Del Grosso.

Come in una chiacchierata tra amici racconta i suoi drammi: la prima visita dall’andrologo, cosa fare quando vuoi cambiare lavoro, i segni della fine di una relazione, qual è la descrizione perfetta per Instagram etc.

Gli epiloghi da lui narrati serviranno da esempio per non commettere gli stessi errori, si spera. L'evento è con formula Up to you, quindi decidete voi che offerta lasciare all'ingresso per assistere allo spettacolo. Si raccomanda la puntualità. Ingresso riservato ai soci Arci. Si consiglia la prenotazione, anche tramite messaggio Whatsapp, al 320/2659801.