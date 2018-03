Prosegue la rassegna IncontrARTI al Cantiere Teatrale con la “Primavera all’improvviso”

Venerdì 23 marzo all’interno della rassegna “IncontrARTI”, ideata e diretta dall’attore Milo Vallone, si terrà lo spettacolo di improvvisazione dal titolo “Primavera all’improvviso”, curato dall’attrice e docente Mara Di Bartolomeo.

La nostra Primavera all’improvviso sarà una performance in cui il gruppo di attori del Cantiere Teatrale Adriatico accoglierà la primavera a tempo di battute e genialità totalmente improvvisate in una lezione/spettacolo in cui il pubblico deciderà, di fatto, "copione" e “regia”.

Per cui se dovessimo accreditare gli autori ed il regista dello spettacolo non potremmo non scrivere rispettivamente: l’improvvisazione e il pubblico.

Il progetto è curato dall’attrice e pedagoga teatrale Mara Di Bartolomeo, già allieva del Cantiere Teatrale, e segue una fase di laboratorio e di training chiamata “Improvvisa Azione”, e curata dalla stessa operatrice.

Per informazioni e prenotazioni: 348/7127076 - info@tamtamcom.com.