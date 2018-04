Al Cantiere Teatrale Adriatico c'è "BarUffa"

All’interno della rassegna “IncontrARTI”, ideata e diretta dall’attore Milo Vallone, andrà in scena lo spettacolo dal titolo “BarUffa”, ambientato in un omonimo bar in cui, per una sera, si incontreranno e si intrecceranno vite e persone disegnando una trama tracciata da un continuo susseguirsi di ironici sfoghi e confronti che porteranno i protagonisti verso un inatteso finale.



In scena gli allievi attori del Cantiere Teatrale Adriatico: Ida Avitto, Anna Cellini, Pierluigi Chiavaroli, Mariangela D’Albenzio, Lorenzo D’Amico, Veronica D’Eugenio, Dana Gasparro e Mirco Trovarelli. La regia è di Milo Vallone.

L’appuntamento è per domenica 15 aprile, a Pescara Portanuova. Per informazioni e prenotazioni: tel. 348/7127076 oppure info@tamtamcom.com.