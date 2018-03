Ci sono i burattini al Mediamuseum con "I musicanti di Brema"

Ultimo appuntamento dell’anno con i burattini a Pescara. E’ la volta di ben due spettacoli: “I musicanti di Brema” e “Il castello di Bacco”.

I musicanti di Brema: una storia tradizionale che ci racconta l’avventura di quattro simpatici amici: un asino, un cane, un gatto ed un gallo, in viaggio verso la città di Brema alla ricerca di una nuova casa… e come in ogni viaggio non mancheranno sorprese ed imprevisti che regaleranno ai nostri protagonisti ben più di una nuova casa.

Il castello di Bacco: racconto originale a tematica cavalleresca ed avventurosa. In un luogo prospero ed incantato il divino Bacco aveva fatto sorgere un superbo Castello custodito e governato da Re Grappol d’Oro e dalla sua amata Regina Uvaspina. Tutto procedeva per il meglio finché un giorno il suo nemico di sempre, il Re dei Ghiacci, non decise di rapire la Principessa Flora con uno stratagemma. Riuscirà il Cavaliere della Luna a liberare la Principessa?

Gli spettacoli sono curati dall’Associazione Culturale Il Burattino Malandrino di Dario Longo. Dopo lo spettacolo merenda per tutti i bambini presenti.