"Birre e rivelazioni - atto unico in otto birre" con Tony Laudadio

Grande attesa per lo spettacolo teatrale "Birre e rivelazioni - atto unico in otto birre", in programma sabato 27 gennaio, alle 21, all'Auditorium Sirena di Francavilla al Mare. Lo spettacolo è con gli attori Andrea Renzi e Tony Laudadio, scritto e diretto da Tony Laudadio per una produzione di Teatri Uniti. "Birre e rivelazioni" è un testo con due personaggi in scena e uno continuamente evocato che non compare mai. Il protagonista è quest'ultimo.

La sua assenza sulla scena, illumina tutto il testo: il figlio, il giovane, la nuova generazione, con i suoi problemi, i suoi turbamenti, le scelte da compiere, la scoperta dei propri anfratti remoti. E' per loro, d'altronde, per le nuove generazioni, che gli adulti lavorano, si impegnano, esistono. Nell'arco di otto birre si scoprirà che ciò che si crede di conoscere degli altri, di chiunque ma persino del proprio stesso figlio, è il vero mistero, e quando si tratta dei nostri cari è un mistero doppio perché ci toglie lucidità.

I sentimenti, pure indispensabili per essere felici, offuscano la lettura della realtà. Questo dialogo a due diventa una ricerca di verità, dentro i turbamenti che la conoscenza sempre impone, specie se l'oggetto del proprio interesse è qualcuno per cui provi amore. E ad ogni svelamento una porzione di quell'amore viene messa alla prova. Fino alla prova finale e alla conoscenza più difficile: quella di se stessi.

L'organizzazione dello spettacolo è di Arturo Scognamiglio, attore professionista che cura la sezione del teatro di prosa del Palazzo Sirena.

I biglietti dello spettacolo sono disponibili a Palazzo Sirena ogni giorno dalle 17 alle 20 o su www.liveticket.it. Nel giorno dello spettacolo, sabato 27 appunto, gli attori incontreranno il pubblico e la stampa nel foyer del palazzo, alle ore 18.