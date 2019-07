"Bibliotec'umana - special edition", a grande richiesta replica straordinaria a Montesilvano

Domenica 7 luglio a Montesilvano torna "Bibliotec'umana gli uomini libro", la performance di teatro immersivo prodotta per "Sorrisi in Città 2019" dopo un mese di repliche, sarà replicata a grande richiesta in una "special edition" di libri e personaggi biblici (ore 21 tra Chiesa e Piazza Marconi a Montesilvano, nell'ambito culturale della 9^ Sagra di S.Antonio).



Il progetto "Bibliotec'umana" liberamente tratto da Fahrenheit 451 di Ray Bradbury, ideazione e regia di Beniamino Cardines, con i performers del Collettivo Bibliodrammatica:

Prodotto da Bibliotec'umana - centro di ricerca, produzione e promozione culturale aps. Ecco cosa dichiara Beniamino Cardines, regista:

"Non avrei mai pensato a un consenso così entusiastico da parte delle tantissime persone che sono venute ad ascoltare gli uomini e le donne libro, decidendo di immergersi in questa biblioteca umana e di costruire una personale libreria da ascoltare di volta in volta. Un'esperienza partire da una libera scelta culturale. Per ore e ore ogni performer ha incontrato, parlato, narrato con centinaia di persone di ogni età. Sono venuti gruppi di bambini, di ragazzi, anziani, nessuno escluso. Questo si è rivelato un progetto transgenerazionale con una forte valenza aggregativa. In tanti sono tornati e hanno voluto portare i loro amici. Ringrazio tutto il gruppo di lavoro di Sorrisi in Città che ha creduto in questo progetto sin dall'inizio".