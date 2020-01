Salta la data di Beppe Grillo a Pescara, il comico ha annullato tutto il suo nuovo tour

Salta la data di Beppe Grillo a Pescara in programma il prossimo 25 marzo, in quanto il comico genovese ha annullato per motivi di salute tutto il suo nuovo tour 'Terrapiattista', la cui partenza era prevista a febbraio.

Ecco cosa ha scritto Grillo in un post su Facebook:

“Devo purtroppo comunicarvi che sono costretto ad annullare le date del mio prossimo tour Terrapiattista, in partenza a febbraio, per un problema di apnee notturne che negli ultimi tempi non mi sta permettendo di riposare e lavorare correttamente. A breve mi dovrò sottoporre ad un intervento chirurgico e, fra degenza e convalescenza, non sarò in condizione di portare il mio spettacolo in giro per l’Italia. Avremo sicuramente modo di recuperare il tour in futuro”.