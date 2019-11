Beppe Grillo torna a Pescara con il nuovo spettacolo "Terrapiattista"

Farà tappa al Teatro Massimo di Pescara, il 25 marzo 2020, il nuovo spettacolo di Beppe Grillo, intitolato "Terrapiattista".

"In un mondo in cui tutti, prima di parlare, controllano su Google quello che stanno per dire - si legge sul sito del comico genovese - Beppe Grillo si lancia in mezzo a chi ha il coraggio di sfidare la realtà, liberando il terrapiattista che è in noi! La cultura, l'informazione, la scienza ci hanno tradito, così come la politica. Tutto è piatto, prevedibile, e allo stesso tempo, incerto, perché qualsiasi forma di potere é detentrice di verità. Solo attraverso il dubbio possiamo davvero essere liberi. Come sarebbe stato il mondo se Beppe Grillo non fosse esistito?".