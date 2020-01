Beppe Grillo cancella il tour "Terrapiattista", ecco come chiedere il rimborso dei biglietti per la tappa di Pescara.

Come già annunciato da IlPescara, infatti, a causa di problemi di salute dell'artista è saltato l'intero tour di Beppe Grillo "Terrapiattista", la cui partenza era prevista a breve. Di conseguenza viene cancellata anche la data in programma nella nostra città il prossimo 25 marzo, al teatro Massimo.

La società Alhena Entertainment fa sapere che è possibile chiedere il rimborso dei biglietti acquistati entro e non oltre il 28 febbraio; il rimborso prevede il prezzo del biglietto comprensivo dei diritti di prevendita. Per ottenerlo è necessario essere in possesso del titolo di accesso integro. Ci si dovrà rivolgere allo stesso punto prevendita dove è stato acquistato il biglietto per l’evento o alla biglietteria del teatro. In alternativa, è anche possibile contattare il circuito online dove è avvenuto l’acquisto.