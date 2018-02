“Beat Generation vs Bob Dylan” in scena al circolo Babilonia

Torna a Pescara “La Compagnia della Polvere”, il progetto dello scrittore Alessio Romano e del musicista Christian Carano nato per fondere insieme letteratura e musica. Va in scena lo spettacolo “Beat Generation vs Bob Dylan” per raccontare la storia segreta della generazione più ribelle della letteratura americana e il cantautore Premio Nobel.

Un concerto tributo con letture tratte dalle opere di Jack Kerouac, Allen Ginsberg, Gregory Corso e William S. Burroughs accompagnate dalla musica di Bob Dylan per celebrare il loro innato bisogno di libertà, amicizia e amore. Ospite della serata la mostra pittorica “Per Sempre Nessuno - icone e riflessi beat” firmata dall’artista Tania Chiappini. Per info e pranotazioni: 320/2659801.