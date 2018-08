Ballando sopra le pietre, una pièce per ricordare la tragedia di Marcinelle

Il racconto di una delle più gravi tragedie minerarie della storia che si verificò l’8 agosto 1956, nella miniera di carbone di Bois du Cazier, in Belgio, dove si sviluppò un incendio che causò una strage. “ Ballando sopra le pietre ” è il titolo dello spettacolo teatrale, a ingresso libero, promosso dalle associazioni la Carovana di Torre de’ Passeri e Officine Solidali Teatro di Pescara per Torrestate 2018, in programma venerdì 10 agosto.

Palcoscenico insolito e suggestivo della messa in scena, la salita di Borgo Castelluccio, che sarà teatro del racconto delle vicende di due fratelli partiti per Marcinelle, uno non tornerà più a casa, come gli altri minatori morti per le ustioni, il fumo e i gas tossici. Furono in tutto 262 le vittime. Di queste 136 erano lavoratori italiani, fra cui molti abruzzesi. Testo e regia: Federica Vicino. Assistente alla regia: Valentina Lamonaca.