All’Aurum arriva 'Cabaret D’Annunzio', uno spettacolo sul Vate come non è stato mai visto

Si svolgerà il 5 e 6 luglio lo spettacolo “Cabaret D’Annunzio”, un lavoro di Fabrizio Sinisi, ideazione e regia di Gianpiero Borgia, a cura della compagnia dell’Arte del teatro, che coniuga musica e prosa, poesia e biopic, dramma didattico e musical, azione e narrazione, creando una miscela esplosiva che diverte e fa riflettere, insegna e sorprende.

Un viaggio nel mondo del Vate: dalla giovanile trovata autopubblicitaria di “fingere la propria morte” alla conquista della vita mondana di Roma, dalla “beffa di Buccari” all’amore travolgente con la divina Eleonora Duse, dalla presa di Fiume all’esilio parigino, dal vitalismo amoroso e guerresco al fastoso crepuscolo del Vittoriale, quella di D’Annunzio è stata senza dubbio un’esistenza fuori dal comune.

'Cabaret D’Annunzio' ha avuto un grande successo alla prima di Fiume perché lo racconta in modo nuovo. Gabriele D’Annunzio andrà in scena con un compendio della sua intera esistenza, dagli amori contrastati, all’impresa di Fiume, all’esilio di Parigi, al rapporto con Mussolini, il tutto in uno spettacolo che coniuga musica, storia e personaggi.

Lo spettacolo vuole essere un ponte fra due città dannunziane, quella di partenza e quella di arrivo, che confermano la contraddittorietà del personaggi: sull’altra sponda D’Annunzio era l’invasore, a Pescara, invece, un concittadino con il suo culto ed è curioso sentire questo controcanto sulle sue gesta.