Arturo Brachetti inaugura l'edizione 2020 di "Funambolika" con il progetto Arturo racconta Brachetti. Appuntamento il 25 luglio al teatro D'Annunzio, con inizio alle ore 21,15.

Sarà un incontro frizzante e intimo, un dietro le quinte, tra vita privata e palcoscenico, alla scoperta della leggenda mondiale del trasformismo, un artista applaudito da milioni di persone nei cinque continenti, nonché vincitore del Guinness dei Primati.

E del resto nessuno come Brachetti è legato, con autentica passione, al mondo del circo: per virtuosismo e inventiva, ma anche per la sua carriera, nell'ultima Età d'Oro del varietà europeo, fatto di acrobati, stranezze, fantasisti, le cui meraviglie saranno rievocate durante l'evento pescarese.