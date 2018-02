Allo Spazio Matta "Appunti per un'Orestea nello sfascio" del Collettivo Internoenki

Per “Stazioni di frontiera” il Collettivo Internoenki presenta “Appunti per un’Orestea nello sfascio”, testo e regia di Terry Paternoster, con Patrizia Ciabatta e Venanzio Amoroso, in scena sabato 24 febbraio alle ore 21 e domenica 25 febbraio alle ore 17,30 presso lo Spazio Matta.

L’Orestea tragica di Eschilo trova sensi contemporanei e politici nell’ambientazione da opera buffonesca del giovaneInternoenki, un collettivo che vuole essere un grande contenitore di testimoni e testimonianze del nostro tempo.

Orestea nello sfascio racconta le derive della nostra società corrotta e rassegnata ed è ambientata in Valle D’Itria, dove Clitemnestra, Egisto e Oreste sono al centro di un intrigo di scandali sessuali, omicidi mafiosi e rifiuti tossici.