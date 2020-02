“Antropolaroid”, di e con Tindaro Granata, in scena per La Cultura dei Legami

“Antropolaroid”, di e con Tindaro Granata, andrà in scena per la prima volta in Abruzzo domenica 9 febbraio. Lo spettacolo rientra nel cartellone del festival “La Cultura dei Legami”, ideato e diretto da Edoardo Oliva.

Biglietti acquistabili con la carta docente, consigliata la prenotazione al 333/6530249. Prevendita in via Campobasso 18 (Teatro Immediato) il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17,30 alle 19,30.