'Antigone Furiosa' in scena al Piccolo Teatro Guascone

Il 24 marzo del 1976 la dittatura argentina prese violentemente il potere facendo migliaia di vittime e allo stesso tempo provocando una forte resistenza che aveva le donne come protagoniste.

Oggi, a 43 anni di distanza, La Tipa e la Compagnia dei Guasconi invitano a incontrare l'Antigone in un bar di Buenos Aires nei primi anni '80, per dare vita al ricordo e celebrare le lotte di migliaia di donne che combattono contro le leggi tiranne e per contrastare il silenzio e l'oblio.



Interpreti:

Raffaella Cardelli

Orazio Di Vito

Luigia Cornacchia

Regia: Marta Cocco

Traduzioni e assistenza tecnica: Marco Masciantonio

Visual Art: Diego Bocchini



Quest'opera è un lavoro sperimentale di traduzione teatrale che esplora le grandi potenzialità dei classici nel presente. L’Antigone Furiosa di Griselda Gambaro, composta nel 1986, è considerata la più radicale riscrittura della tragedia classica di Sofocle. La scrittrice evitò per lungo tempo di portarla in scena per il timore di ritorsioni contro la sua famiglia.

L'opera fu creata in un momento storico in cui l’Argentina doveva decidere in che modo elaborare il lutto per i suoi morti politici insepolti, i desaparecidos. In scena dal 22 al 24 marzo. Domenica 24 è previsto un dibattito al termine della rappresentazione.



Per info e prenotazioni: 335/8790302 o scrivete una e-mail a compagniadeiguasconi@gmail.com.