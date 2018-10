“Ancora Tu”, omaggio a Lucio Battisti al teatro di Città Sant’Angelo

Prima assoluta, per la stagione 2018-2019, per i Prendila Così, la nota tribute band di Lucio Battisti che metterà in scena un omaggio in 2 atti al genio di Poggio Bustone (RI).

La commedia, “Ancora Tu” diretta da Graziano Gabriele, è firmata a più mani, oltre che dallo stesso regista, anche da Flavio e Paolo De Carolis.

Lo spettacolo nasce dall’idea di tendere il filo della narrazione, attraverso la linea della storia rappresentata da un chiaro elemento scenografico, verso un colloquio piuttosto verosimile con Lucio Battisti. L’uomo e l’artista, conosciuti attraverso aneddoti e fatti che, nel corso del lavoro, emergono anche nella loro assoluta originalità.

Questo lavoro, suggestivo in teatro per struttura testuale, soggetto e modalità, si ferma al solo ed esclusivo percorso artistico compiuto da Lucio Battisti con Mogol. Nel corso della rappresentazione vengono eseguiti, infatti, i brani più conosciuti e orecchiabili dal gruppo musicale presente in scena: i Prendila Così.

Personaggi e interpreti:

Lucio Battisti - Paolo De Carolis;

Giornalista - Marco Salvatore;

Batterista - Francesco Troiano;

Chitarrista - Flavio De Carolis;

Tastierista - Andrea Micarelli;

Bassista - Valerio De Carolis.

Regia: Graziano Gabriele

Aiuto Regista e service audio/luci: Tito Brandolini